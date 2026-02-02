Минобороны: Российские войска заняли Сухецкое в ДНР

Армия России заняла еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Речь идет о селе Сухецкое Покровского района. Контроль над ним установили военнослужащие группировки войск «Центр».

В ходе боев в зоне ответственности группировки за минувшие сутки было уничтожено пять единиц бронетехники ВСУ. Потери противника в живой силе составили до 375 человек, отметили в военном ведомстве.

Армия России продолжает выполнять задачу по полному освобождению ДНР от украинских войск. Так, в конце января министерство отчиталось о переходе под российский контроль населенного пункта Бересток. Его заняли соединения Южной группировки войск.