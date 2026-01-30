Реклама

Россия
12:14, 30 января 2026Россия

Российская армия заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о контроле над поселком Бересток в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Бересток в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения Южной группировки российских войск. Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Всего за минувшую неделю Вооруженные силы России взяли под контроль шесть населенных пунктов в зоне СВО, включая Терноватое и Речное в Запорожской области, о чем в Минобороны также сообщили 30 января.

Ранее бойцы группировки войск «Запад» заняли стратегически важный поселок Купянск-Узловой в Харьковской области. ВСУ использовали населенный пункт как отправную точку для диверсий в Купянске.

