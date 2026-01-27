Российские войска взяли под контроль отправную точку для диверсий ВСУ в Купянске

ТАСС: ВСУ использовали Купянск-Узловой как отправную точку для диверсий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали поселок Купянск-Узловой как отправную точку для диверсий в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Купянск-Узловой был своего рода отправной точкой для диверсионно-разведывательных операций противника в самом Купянске», — рассказал собеседник агентства.

Минобороны России сообщило о взятии под контроль российскими бойцами Купянска-Узлового 27 января. Как уточнили в оборонном ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Запад».

Ранее политолог полковник запаса Российской армии Эдуард Басурин заявил, что ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления в зоне проведения специальной военной операции. При этом он подчеркнул, что украинские войска частично уже пошли в наступление в районе Купянска.