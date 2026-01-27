Минобороны: Россия взяла под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области

Российская армия взяла под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново и Сеньково в Харьковской области, а также Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 210 военнослужащих, 27 автомобилей, 4 боевые бронемашины, 2 артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Ранее силы группировки «Север» также взяли под контроль харьковское село Симиновка. До этого бойцы «Центра» заняли Новопавловку в ДНР.