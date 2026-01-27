Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 27 января 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: Россия взяла под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок заняли подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново и Сеньково в Харьковской области, а также Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 210 военнослужащих, 27 автомобилей, 4 боевые бронемашины, 2 артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Ранее силы группировки «Север» также взяли под контроль харьковское село Симиновка. До этого бойцы «Центра» заняли Новопавловку в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Российский генерал-майор объяснил получение взятки помощью семье

    Москалькова назвала число находящихся в пунктах временного размещения человек

    Китай решил воздержаться от покупок венесуэльской нефти у США

    Россиян предупредили о риске вызвать пожар одним видом мусора

    Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

    Индия нарастит закупки нефти из альтернативного России источника

    Белла Хадид рассталась с ковбоем после двух лет отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok