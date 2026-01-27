Реклама

Полковник оценил шансы нового контрнаступления ВСУ

Полковник Басурин: ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в теории могут предпринять новую попытку контрнаступления в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил политолог, полковник запаса Российской армии Эдуард Басурин в разговоре с военкором Юрием Котенком, опубликованном в Telegram.

«Частично ВСУ уже пошли в наступление в районе Купянска. Противнику будет тяжело собрать большое количество резервов для атаки, но в теории возможно. У противника есть резервы и оружия для молниеносной атаки», — рассказал он.

По словам эксперта, ежедневно украинские войска получают из США по 15 самолетов оружия и боеприпасов.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о подготовке новых наступательных операций против России. Он подчеркнул, что украинские войска не могут одержать победу, находясь в обороне.

