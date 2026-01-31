Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 31 января 2026Россия

Под контроль России перешли еще два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Торецкое и Петровку
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине перешли под контроль России. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, это Торецкое в Донецкой народной республике (ДНР) и Петровка в Запорожской области.

Во взятии под контроль данных территорий участвовали бойцы группировок войск «Центр» и «Восток».

При боях на территории ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях Вооруженные силы Украины потеряли в общей сложности почти 800 солдат, а также десятки единиц техники, уточнили в Минобороны.

Ранее в результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию авиабомбами

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В столице Молдавии случился блэкаут из-за Укрианы

    Машина с пятью людьми протаранила дом в российском регионе

    Выступавшая за Россию дочь Тутберидзе стала знаменосцем Грузии на Олимпиаде

    Под контроль России перешли еще два населенных пункта в зоне СВО

    Отказ Зеленского от поездки в Москву объяснили

    Подросток выжил после падения с 16 этажа в Подмосковье

    Дети 102-летних супругов раскрыли секрет их долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok