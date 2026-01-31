Под контроль России перешли еще два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Торецкое и Петровку

Еще два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине перешли под контроль России. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, это Торецкое в Донецкой народной республике (ДНР) и Петровка в Запорожской области.

Во взятии под контроль данных территорий участвовали бойцы группировок войск «Центр» и «Восток».

При боях на территории ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях Вооруженные силы Украины потеряли в общей сложности почти 800 солдат, а также десятки единиц техники, уточнили в Минобороны.

Ранее в результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР.