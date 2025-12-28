Реклама

12:54, 28 декабря 2025Бывший СССР

Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов в ДНР и Запорожской области

Минобороны РФ: Группировки «Центр» и «Днепр» освободили Димитров и Степногорск
Мария Винар
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Река / ТАСС

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Министерства.

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР. Украинская армия потеряла более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и станцию радиоэлектронной разведки. В то же время боевые действия проходили в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое, Кутузовка, Гришино, Шевченко, Белицкое, Доброполье, Василевка, Новый Донбасс и Новопавловка Днепропетровской области.

Кроме того, группировке войск «Днепр» удалось освободить населенный пункт Степногорск Запорожской области, нанеся поражающие удары по формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также наступление российской армии пришлось на районы населенных пунктов Орехова, Преображенки, Червоной Криницы Запорожской области и Садового Херсонской области. «Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные завершили освобождение Гуляйполя в Запорожской области.

