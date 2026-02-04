Реклама

14:54, 4 февраля 2026Россия

Российские войска взяли под контроль Староукраинку

Минобороны: ВС России взяли под контроль Староукраинку в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Староукраинку в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В данном районе боевые действия ведут подразделения группировки «Восток». Военнослужащим удалось нанести поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Противник, по данным Минобороны, за сутки лишился более 340 бойцов, танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы и склада с материальными средствами.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что уничтожения энергосистемы Украины недостаточно для победы России в конфликте.

