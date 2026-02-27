Банда угрожала иностранцу ножом и украла пять миллионов рублей из его дома в Таиланде

Банда угрожала иностранцу ножом и украла два миллиона батов (пять миллионов рублей) наличными из его дома в Таиланде. Об этом пишет издание Bangkok Post.

Инцидент произошел в районе Банг-Ламун в Паттайе вечером 26 февраля. Уточняется, что банда из трех мужчин проникла в двухэтажный таунхаус 32-летнего британца Уэсли Сирил Рассела, который работал в Таиланде шеф-поваром и жил вместе с тайкой.

Она рассказала, что попыталась сбежать, однако ее затащил обратно в дом один из нападавших. Один из мужчин приставил нож к шее Рассела и потребовал сказать, где хранятся деньги. После этого злоумышленники схватили два смартфона и поднялись на второй этаж, откуда забрали сейф. Там лежали деньги, которые пара недавно сняла для того, чтобы купить дом.

Затем мужчины покинули место преступления на черном пикапе. Предположительно, все они были иностранцами. Полиция начала расследование и поиски преступников.

