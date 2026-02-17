Реклама

18:28, 17 февраля 2026

Трансгендеры напали на туриста в отеле Таиланда и украли у него десятки тысяч рублей

Трансгендерные женщины ограбили китайского туриста в номере отеля в Паттайе
Алина Черненко

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Три трансгендерные женщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) ограбили китайского туриста в отеле тайского курорта Паттайя. Об этом пишет портал Khaosod.

По данным источника, инцидент произошел 16 февраля в районе Нонг Прю. 27-летний иностранец Цзян Цзили через переводчика сообщил полиции, что пригласил трансгендерную женщину в номер. Позже она привела с собой двух подруг, и между гостями и мужчиной завязалась ссора.

В результате конфликта трансгендеры повредили имущество в номере, а затем напали на Цзили и украли у него 20 тысяч батов наличными (около 50 тысяч рублей). Затем троица скрылась.

Китаец в панике выбежал на улицу, подбежал к мототаксисту, стоявшему у дверей отеля, и попросил у него помощи. Местный житель вызвал полицию.

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения отеля, чтобы идентифицировать подозреваемых и установить последовательность событий. Ведется судебное разбирательство.

Ранее на этом же азиатском курорте женщины-трансгендеры напали с ножом на туриста после отказа от навязанных услуг. Они потребовали от мужчины 40 тысяч тайских батов (более 107 тысяч рублей).

