Мать пятерых детей оказалась в коме на третий день после прилета на Канары

Мать пятерых детей отправилась с семьей в отпуск на Канары и застряла на курорте — ее ввели в искусственную кому. Об этом сообщила газета Liverpool Echo.

По данным источника, 34-летняя Эмили Кейси из Рок-Ферри, Великобритания, отдыхала с мужем Джейми и детьми на Гран-Канарии, Испания. 13 мая, на третий день после прилета, женщина почувствовала себя плохо — у нее начались проблемы с дыханием.

В больнице выяснилось, что путешественница недавно перенесла пневмонию. Врачи обследовали ее на возможную эмболию легких. Однако вскоре объявили, что британка продолжает болеть, а в ее легком скопилась жидкость. На следующий день муж Кейси не смог с ней связаться. Когда он приехал в медучреждение, то узнал, что его супруга оказалась в медикаментозной коме.

Отпуск туристов закончился 19 мая. Мужчина и пятеро детей вернулись на родину без жены. На данный момент Джейми Кейси снова прилетел на остров. Медики рассказали ему, что у пострадавшей начался сепсис. Родственники британки ищут средства, чтобы вернуть ее домой.

Ранее туристка подхватила опасную для жизни инфекцию и впала в кому в Японии. В больнице установили, что жительница Австралии заболела менингитом и у нее развился септический шок.