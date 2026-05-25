Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:27, 25 мая 2026Путешествия

Мать пятерых детей оказалась в коме на третий день после прилета на Канары

Мать пятерых детей отправилась в отпуск на Гран-Канарию и оказалась в коме
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: feelartfeelant / Shutterstock / Fotodom

Мать пятерых детей отправилась с семьей в отпуск на Канары и застряла на курорте — ее ввели в искусственную кому. Об этом сообщила газета Liverpool Echo.

По данным источника, 34-летняя Эмили Кейси из Рок-Ферри, Великобритания, отдыхала с мужем Джейми и детьми на Гран-Канарии, Испания. 13 мая, на третий день после прилета, женщина почувствовала себя плохо — у нее начались проблемы с дыханием.

Материалы по теме:
«Ситуация вышла из-под контроля». Почему отпуск станет дороже, а толпы туристов появятся там, где их не ждешь
«Ситуация вышла из-под контроля». Почему отпуск станет дороже, а толпы туристов появятся там, где их не ждешь
14 мая 2026
«Никто не был готов». Кипр потерял сотни тысяч туристов из России. Как любимый остров россиян выживает сейчас?
«Никто не был готов». Кипр потерял сотни тысяч туристов из России. Как любимый остров россиян выживает сейчас?
21 мая 2026

В больнице выяснилось, что путешественница недавно перенесла пневмонию. Врачи обследовали ее на возможную эмболию легких. Однако вскоре объявили, что британка продолжает болеть, а в ее легком скопилась жидкость. На следующий день муж Кейси не смог с ней связаться. Когда он приехал в медучреждение, то узнал, что его супруга оказалась в медикаментозной коме.

Отпуск туристов закончился 19 мая. Мужчина и пятеро детей вернулись на родину без жены. На данный момент Джейми Кейси снова прилетел на остров. Медики рассказали ему, что у пострадавшей начался сепсис. Родственники британки ищут средства, чтобы вернуть ее домой.

Ранее туристка подхватила опасную для жизни инфекцию и впала в кому в Японии. В больнице установили, что жительница Австралии заболела менингитом и у нее развился септический шок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

    Банк России повысил курс доллара

    Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

    Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

    Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

    На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

    Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

    Страна НАТО выступила против посредничества ЕС в переговорах между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok