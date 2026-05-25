Лавров заявил о молчании Запада после теракта ВСУ в Старобельске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в игнорировании теракта украинских военных в Старобельске. Об этом он заявил на мероприятии «День Африки», выразив благодарность африканским государствам за соболезнования, передает РИА Новости.

«Запад пропустил этот жуткий террористический акт мимо ушей и мимо взоров», — сказал Лавров. Он отметил, что российская сторона привлекла к освещению событий максимальное число журналистов. По словам министра, западные коллеги отказались приехать на место: кто-то ушел в отпуск, а кому-то запретило правительство.

Глава МИД России также раскритиковал призывы Запада осуждать Москву и решать конфликт на основе принципа территориальной целостности Украины. Он напомнил, что этот принцип является лишь одним из многих в Уставе Организации Объединенных Наций.

Атака украинских военнослужащих на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.