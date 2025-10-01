Экономика
Новак рассказал об управляемом охлаждении российской экономики

Новак: Российская экономика находится в состоянии управляемого охлаждения
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская экономика находится в состоянии управляемого охлаждения после высоких темпов роста 2023-2024 годов, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия вошла в четверку мировых экономик и наша задача — сохранить это», — объяснил зампред правительства на полях ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отмечал ранее президент России Владимир Путин, экономике страны необходима «мягкая посадка», в рамках которой власти решают макроэкономические проблемы, замедляя рост цен. При этом необходимо «пройти по острому лезвию», приняв меры, необходимые для борьбы с инфляцией и «не переохладив, не заморозив» экономику, подчеркивал глава государства.

Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности в 2021 году и с тех пор удерживает позиции. Лидируют по этому показателю США, Китай и Индия.

