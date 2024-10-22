Россию назвали четвертой экономикой мира

МВФ: Россия — четвертая экономика мира по паритету покупательной способности

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал очередной доклад о динамике ВВП стран. В документе указано, что Россия стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности (ППС).

Первые строчки по этому показателю занимают США, Китай и Индия. Из прогноза фонда следует, что свою позицию Россия будет занимать по крайней мере до 2029 года. Кроме того, фонд пересмотрел собственный прогноз по росту российской экономики. По оценкам аналитиков, ВВП по итогам текущего года вырастет на 3,6 процента.

В конце сентября Минэкономразвития сообщало, что по базовому варианту прогноза рост ВВП России в 2025 году составит 2,5 процента. А в 2026-м и 2027-м этот показатель составит 2,6 и 2,8 процента соответственно. Предполагается, что почти 30 процентов прироста обеспечат инвестиции, а главным источником роста окажется частная предпринимательская инициатива.