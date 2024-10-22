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16:48, 22 октября 2024Экономика

Прогноз роста российской экономики пересмотрели

МВФ: в 2024 году экономика России вырастет на 3,6 вместо 3,2 процента

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В 2024 году экономика России вырастет на 3,6 процента. Прогноз по ВВП страны пересмотрели эксперты Международного валютного фонда, сообщает РИА Новости.

Ведомство повысило свою оценку на 0,4 процентных пункта — июльские данные предполагали рост экономики страны на 3,2 процента. При этом прогноз на 2025 год снизили до 1,3 процента (минус 0,2 п.п.). Такую тенденцию в МВФ связывают с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста реальных доходов населения.

В Минэкономразвития РФ при этом полагают, что экономика страны по итогам года вырастет на 3,9 процента, а в следующем — на 2,5 процента.

Также эксперты МВФ повысили прогноз роста экономики США с 2,6 до 2,8 процента. Рынку еврозоны, наоборот, оценку снизили с 0,9 до 0,8 процента. Аналогично пересмотрели данные по Китаю— аналитики сменили прогноз с 5 до 4,8 процента.

Эксперты фонда предполагают, что к концу 2024 года уровень долговой нагрузки всех стран мира превысит 100 триллионов долларов, значительно выше уровней, которые прогнозировались до пандемии. Если к концу 2024 года объем госдолга составит 93 процента от мирового ВВП, то к 2030-му он приблизится к 100 процентам. В докладе отмечается, что этот факт связан с тем, что высокий уровень мирового госдолга усиливает последствия снижения экономического роста.

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      Вячеслав Агапов
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