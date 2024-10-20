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16:42, 20 октября 2024Экономика

МВФ спрогнозировал рекордный рост мирового госдолга к концу 2024 года

МВФ: мировой госдолг превысит 100 триллионов долларов к концу 2024 года

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рекордный рост мирового государственного долга к концу 2024 года. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Согласно прогнозу МВФ, к концу 2024 года уровень долговой нагрузки всех стран мира превысит 100 триллионов долларов. «Несмотря на то что, по прогнозам, примерно в двух третях государств долг стабилизируется или снизится, он останется значительно выше уровней, которые прогнозировались до пандемии», — говорится в докладе организации. При этом финансовые аналитики уточнили, что если к концу 2024 года объем госдолга составит 93 процента от мирового ВВП, то к 2030-му он приблизится к 100 процентам.

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Подобная ситуация в докладе названа рискованной, так как при неблагоприятном сценарии развития событий глобальный долг за три года может превысить базовый прогноз и достигнуть 115 процентов ВВП. В докладе отмечается, что этот факт связан с тем, что высокий уровень мирового госдолга усиливает последствия снижения экономического роста.

Ранее аналитики агентства Bloomberg сообщили о тикающей «мировой фискальной бомбе» рекордно растущего уровня государственного долга всех стран в 2024 году. В агентстве предупредили, что уровень мировой долговой нагрузки продолжает расти во всех странах, что представляет опасность для экономики.

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      Алиса Дмитриева
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