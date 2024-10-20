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12:33, 20 октября 2024Экономика

В США предупредили о тикающей «мировой фискальной бомбе»

Bloomberg сообщил, что по всему миру тикает фискальная бомба на $100 трлн

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Уровень государственного долга всех стран мира в 2024 году может достичь рекордных 100 трлн долларов, что представляет опасность для экономики, так как приближает наступление глобального шока. О тикающей «мировой фискальной бомбе» пишет Bloomberg.

В агентстве предупредили, что уровень мировой долговой нагрузки продолжает расти во всех странах. По итогам 2024 года он может составить 94,8 процента или рекордных 100 трлн долларов. При этом аналитики со ссылкой на слова директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, сообщили, что давление на весь мир оказывает «гора заимствований» США и Китая. При этом наблюдается «неумолимое» сочетание низкого роста и высокого долга.

Аналитики подчеркнули, что странам необходимо начать сокращать долг и создать защитные буферы на случай «нового мирового шока», который может настать раньше, чем рассчитывают специалисты, и «может привести к непредсказуемым итогам».

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Также отмечается, что из-за возрастающего уровня задолженности таких системно значимых для экономики стран, как США и Китай, ЦБ России может повысить ключевую ставку на следующем заседании. В то же время ЦБ Канады и Китая, скорее всего, ненамного понизят ее.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева спрогнозировала мировой экономике трудное будущее. По ее словам, в среднесрочной перспективе мировая экономика столкнется с суровым сочетанием слабых темпов роста и значительного объема государственной задолженности.

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      Наталья Обрядина
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