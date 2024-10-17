МВФ спрогнозировал мировой экономике трудное будущее

Глава МВФ Георгиева: мировой ВВП ждет сочетание слабого роста и большого долга

В среднесрочной перспективе мировая экономика столкнется с суровым сочетанием слабых темпов роста и значительного объема государственной задолженности. Такой прогноз дала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Ее слова приводит Financial Times (FT).

Подобный сценарий она назвала «трудным будущим» для мировой экономики. В настоящее время ряд стран уже испытывает серьезные проблемы из-за продолжающего роста госдолга. В результате сейчас суммарный объем мирового госдолга значительно превышает уровень, существовавший до распространения пандемии коронавируса, посетовала Георгиева.

На следующей неделе руководство МВФ должно представить обновленный прогноз по поводу дальнейших перспектив развития мировой экономики. Июльская оценка подразумевала рост глобального ВВП на 3,2 процента в 2024-м и на 3,3 процента в 2025 году.

Ранее аналитики МВФ спрогнозировали рост глобального госдолга до 100 триллионов долларов, или 93 процентов от мирового ВВП, к концу этого года. В то же время к 2030-му, согласно ожиданиям экспертов организации, показатель может приблизиться к 100 процентам глобального валового внутреннего продукта. На этом фоне в МВФ призвали правительства США, Бразилии, Франции, Италии, Великобритании и Южно-Африканской Республики (ЮАР) предпринять все необходимые усилия для сдерживания роста собственной задолженности. В противном случае, предупредили аналитики, мировая экономика рискует столкнуться с усугублением кризиса.