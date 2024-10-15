МВФ забеспокоился из-за роста глобального госдолга

МВФ: мировой госдолг дойдет до 100 триллионов долларов в 2024 году

К 2030 году глобальный госдолг приблизится к 100 процентам ВВП, значит, правительствам придется принимать жесткие решения для стабилизации ситуации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на «Бюджетный монитор», подготовленный экспертами Международного валютного фонда (МВФ).

В такой ситуации фонд призывает правительства США, Бразилии, Франции, Италии, Великобритании и ЮАР сдерживать рост задолженности. В противном случае в момент негативных потрясений государства будут ограничены в пространстве для маневра.

В МВФ полагают, что риски роста глобального госдолга увеличиваются в условиях отсутствия политической воли к сокращению расходов на финансирование чистой энергетики, поддержки стареющего населения и укрепления безопасности. Поэтому, как полагают в фонде, уровень будущего долга при крайне неблагоприятном сценарии может достичь 115 процентов ВВП за три года. К концу 2024-го он вырастет до 100 триллионов долларов, или 93 процентов мирового валового внутреннего продукта.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заверил, что увеличивающиеся расходы на обслуживание государственного долга не повредят финансовой устойчивости РФ. Как признал глава министерства, государству действительно приходится тратить все больше, но критичного уровня оно еще не достигло.