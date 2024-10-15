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16:28, 15 октября 2024Экономика

МВФ забеспокоился из-за роста глобального госдолга

МВФ: мировой госдолг дойдет до 100 триллионов долларов в 2024 году

Фото: Yuri Gripas / Reuters

К 2030 году глобальный госдолг приблизится к 100 процентам ВВП, значит, правительствам придется принимать жесткие решения для стабилизации ситуации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на «Бюджетный монитор», подготовленный экспертами Международного валютного фонда (МВФ).

В такой ситуации фонд призывает правительства США, Бразилии, Франции, Италии, Великобритании и ЮАР сдерживать рост задолженности. В противном случае в момент негативных потрясений государства будут ограничены в пространстве для маневра.

В МВФ полагают, что риски роста глобального госдолга увеличиваются в условиях отсутствия политической воли к сокращению расходов на финансирование чистой энергетики, поддержки стареющего населения и укрепления безопасности. Поэтому, как полагают в фонде, уровень будущего долга при крайне неблагоприятном сценарии может достичь 115 процентов ВВП за три года. К концу 2024-го он вырастет до 100 триллионов долларов, или 93 процентов мирового валового внутреннего продукта.

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