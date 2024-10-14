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13:53, 14 октября 2024Экономика

Финансовую устойчивость России оценили

Силуанов: рост расходов на госдолг не угрожает финансовой устойчивости России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Растущие расходы на обслуживание государственного долга не угрожают финансовой устойчивости России. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его цитирует ТАСС.

Министр признал, что государству приходится тратить все больше и больше на эти цели. Однако следует принимать во внимание не сам рост расходов, а их соотношение с расходами бюджета в целом.

«Ведь у нас и расходы бюджета тоже выросли. Поэтому мы здесь не видим критичного какого-то уровня. Не видим здесь какой-то опасности. Источники для выплат расходов по обслуживанию есть», — заверил Силуанов.

По данным Банка России, в первом месяце осени российский госдолг уменьшился на 7,7 процента с начала года. На 1 октября он достиг 293,4 миллиарда.

В свою очередь, Счетная палата выяснила, что расходы на обслуживание госдолга в первой половине 2024 года выросли в полтора раза — до 1,1 триллиона рублей. Это оказалось максимальным приростом в годовом выражении.

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