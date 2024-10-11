ЦБ: внешний долг России опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года

В сентябре российский госдолг сократился на 7,7 процента с начала года. Объемы внешнего долга оценили в Центробанке.

Впервые с 2006 года показатель опустился ниже 300 миллиардов долларов. На 1 октября он составил 293,4 миллиарда. Сокращение задолженности с начала года составило 24,5 миллиарда долларов.

«Динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов преимущественно по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», пояснили представители регулятора.

Согласно данным Счетной палаты, расходы на обслуживание российского госдолга в первой половине 2024 года увеличились в полтора раза. С января по июнь они выросли до 1,1 триллиона рублей — немногим менее половины из запланированных до конца года трат (2,3 триллиона). Это максимальный прирост в годовом выражении — так, например, в первом квартале показатель увеличивался рекордными за 11 лет темпами.

Минфин прогнозирует, что в ближайшие годы госдолг увеличится с 15 до 18 процентов ВВП, но останется на безопасной отметке ниже 20 процентов. Согласно расчетам, максимальный размер внутреннего долга на 2024 год установлен на отметке в 26,7 триллиона рублей, а внешнего — 63 миллиарда долларов. К концу сентября до этой отметки не хватало 5,2 триллиона рублей и 9,9 миллиарда долларов соответственно.