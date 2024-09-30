Предсказано будущее экономики России на три года

МЭР: в 2025 году ВВП России вырастет на 2,5, а в 2026 году на 2,6 процента

Эффективность антикризисных мер правительства доказывается тем фактом, что Россия входит в четверку крупнейших экономик мира по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития (МЭР).

Там полагают, что, согласно базовому варианту прогноза, рост ВВП России в 2025 году составит 2,5 процента. А в 2026-м и 2027 году этот показатель составит 2,6 и 2,8 процента соответственно.

Предполагается, что почти 30 процентов прироста обеспечат инвестиции, а главным источником роста окажется частная предпринимательская инициатива. Что касается потребительского спроса, то его вклад в ВВП министерство оценивает в 60 процентов.

«В его основе — увеличение реальных денежных доходов населения, прежде всего за счет роста реальных заработных плат на фоне низкой безработицы. Росту заработной платы будет способствовать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда, который с 1 января 2025 года в совокупности увеличится на 16,6 процента и составит 22 тысячи 440 рубля», — убеждены в МЭР.

Ранее глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что проект федерального бюджета на 2025-2027 годы могут рассмотреть в первом чтении 24 октября.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, дефицит российского бюджета в ближайшие три года не превысит одного процента ВВП. А приоритетными направлениями станут соцподдержка россиян, финансовое покрытие военных расходов и обеспечение технологического лидерства.