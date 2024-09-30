В Госдуме анонсировали дату рассмотрения проекта федерального бюджета

Макаров: Госдума может рассмотреть проект бюджета в первом чтении 24 октября

Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы может быть рассмотрен в первом чтении 24 октября. Об этом со ссылкой на главу комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова сообщает ТАСС.

Как отметил депутат, голосование по вопросу бюджета в анонсированную дату даст возможность уделить больше времени работе над поправками перед вторым чтением.

Макаров также уточнил, что первое заседание комитета по проекту бюджета РФ состоится 14 октября, чтобы неделю спустя уже был готов проект постановления о его принятии.

Проект бюджета поступил в Госдуму в понедельник, 30 сентября. По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, исполнение социальных обязательств и парламентский контроль за расходованием средств являются приоритетами в работе депутатов над внесенным документом.