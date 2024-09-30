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13:04, 30 сентября 2024Экономика

В Госдуму направлен проект федерального бюджета на три года

Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы направлен в Госдуму

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Правительство внесло на рассмотрение в Госдумы проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В министерстве сообщили, что проект подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Согласно ему, в 2025-2027 годах экономическая динамика вернется на умеренную траекторию в 2,5-2,8 процента. В дальнейшем рост продолжится темпом около 3-3,2 процента.

В 2025 году прогнозируется рост доходов с 36,1 триллиона рублей до 40,29 триллиона рублей, затем продолжится умеренный рост. Расходы федерального бюджета будут увеличены с 39,4 триллиона рублей до 41,46 триллиона рублей. В 2025-2027 годах расходы увеличатся до 44 и 45,9 триллиона рублей соответственно.

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2025-2027 годах будут выступать государственные заимствования. Госдолг при этом останется на безопасном уровне в размере 18 процентов. Ключевыми приоритетами подготовленного правительством бюджета являются выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, обеспечение технологического суверенитета.

На социальную политику в 2025 году заложено 6,4 триллиона рублей, также предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. В проекте бюджета предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач СВО. Финансирование по разделу «Образование» в 2025 году предусмотрено в размере 1,57 триллиона рублей. На здравоохранение в 2025 году предусмотрено 1,86 триллиона рублей, на финансовую поддержку регионов — 3,3 триллиона рублей.

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