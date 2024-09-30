В Госдуме оценили внесенный правительством проект бюджета России

Володин назвал приоритеты депутатов Госдумы в работе над проектом бюджета РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что исполнение социальных обязательств и парламентский контроль за расходованием средств являются приоритетами в работе депутатов над внесенным проектом федерального бюджета на 2025-27 годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Федеральный бюджет должен решать вопросы развития, обеспечивать социальные обязательства и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна», — оценил спикер нижней палаты российского парламента. Он пообещал, что, готовясь к первому чтению документа, депутаты «детально проанализируют каждую госпрограмму».

Проект бюджета поступил в Госдуму в понедельник, 30 сентября. Как уточняет РИА Новости, Володин уже направил его в профильный комитет по бюджету и налогам.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что приоритетами при формировании главного финансового документа страны были социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, расходы на укрепление обороны и безопасности, которые позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.