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14:04, 30 сентября 2024Экономика

В Госдуме оценили внесенный правительством проект бюджета России

Володин назвал приоритеты депутатов Госдумы в работе над проектом бюджета РФ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что исполнение социальных обязательств и парламентский контроль за расходованием средств являются приоритетами в работе депутатов над внесенным проектом федерального бюджета на 2025-27 годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Федеральный бюджет должен решать вопросы развития, обеспечивать социальные обязательства и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна», — оценил спикер нижней палаты российского парламента. Он пообещал, что, готовясь к первому чтению документа, депутаты «детально проанализируют каждую госпрограмму».

Проект бюджета поступил в Госдуму в понедельник, 30 сентября. Как уточняет РИА Новости, Володин уже направил его в профильный комитет по бюджету и налогам.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что приоритетами при формировании главного финансового документа страны были социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, расходы на укрепление обороны и безопасности, которые позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

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      Дмитрий Воронин
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