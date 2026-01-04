Американцы разделились в оценках вторжения в Венесуэлу

YouGov: Жители США разделились в оценках вторжения в Венесуэлу

Жители США разделились в оценках вторжения американской армии в Венесуэлу. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov.

В частности, 34 процента опрошенных считают, что операция США приведет к улучшению ситуации в Венесуэле, в то время как 35 процентов респондентов уверены в негативных последствиях для латиноамериканской страны. Еще 9 процентов граждан считают, что ситуация в Венесуэле не изменится, а 22 процента не смогли ответить на вопрос.

В то же время 54 процента демократов уверены в негативных последствиях вторжения для Венесуэлы, в то время как 66 процентов республиканцев придерживаются противоположного мнения.

В опросе участвовал 991 совершеннолетний житель США. Погрешность составляет 3,6 процентных пункта.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.