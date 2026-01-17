Реклама

Экс-советник Трампа назвал последствия вторжения в Гренландию

Болтон: Если Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет конец
Александра Синицына
Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал последствия военного вторжения Соединенных Штатов в Гренландию. По его словам, Это приведет к концу НАТО, его слова приводит австрийская газета die Presse.

«Одно ясно: если Трамп применит в Гренландии военную силу, НАТО придет к концу. Уже одни разговоры об этом оказывают разъедающий, негативный эффект на США. Трамп этого не понимает, потому что он не понимает союзов», — выразил мнение Болтон.

По его словам, Североатлантический альянс никогда не представлял важности для американского лидера.

«Военная операция в Гренландии вызвала бы политическое землетрясение в США. И я думаю, что вокруг Трампа достаточно людей, которые знают: вероятность этого практически равна нулю», — отметил бывший советник.

Болтон считает, что президент США действует так, как описано в его книге «Искусство сделки», а именно в начале переговоров выдвигает «самое возмутительное требование», чтобы вызвать панику у второй стороны. «А если в итоге ты получаешь 25 процентов от того, что требовал изначально, ты похлопываешь себя по плечу и поздравляешь с отличной сделкой».

Ранее в столице Дании начался митинг против претензий американского лидера на Гренландию.

