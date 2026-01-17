Раскрыт ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии

Кошта заявил, что ЕС готовит ответ на введение Трампом пошлин из-за Гренландии

Европейский союз (ЕС) разрабатывает коллективный ответ государств-участниц на заявление американского президента Дональда Трампа о введении таможенных пошлин для некоторых европейских стран, сообщил представителям прессы председатель Европейского совета Антониу Кошта. Его слов приводит РИА Новости.

«Нам необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не повышать тарифы. Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право», — подчеркнул Кошта.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в размере 10 процентов против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Помимо нескольких государств-членов Евросоюза, с пошлинами также столкнулись Великобритания и Норвегия.