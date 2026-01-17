Спецпредставитель Путина призвал Европу не провоцировать «папочку»

Дмитриев о пошлинах США: Европе не следует провоцировать Трампа

Европе не следует провоцировать своего «папочку», президента США Дональда Трампа. Таким образом спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев в соцсети Х прокомментировал новые пошлины США в отношении европейских стран.

«Трамп вводит пошлины в размере 10 процентов в отношении Великобритании, Дании, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов и Норвегии из-за их "опасной игры" с отправкой военных в Гренландию. С 1 июня они будут увеличены до 25 процентов. (...) Европе не следует провоцировать своего папочку», — написал Дмитриев.

Ранее Трамп объявил о пошлинах в размере 10 процентов против ряда стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Помимо нескольких государств-членов Евросоюза, с пошлинами также столкнулись Великобритания и Норвегия.