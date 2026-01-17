Реклама

23:28, 17 января 2026

Заявление Трампа о пошлинах вызвало удивление в Дании

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Дании удивились, когда президент США Дональд Трамп озвучил угрозу о введении пошлин в отношении некоторых стран Евросоюза из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен, его слова приводит агентство Ritzau.

«Заявление президента [США] стало неожиданностью», — сказал дипломат. Он добавил, что Копенгаген находится в тесном контакте с Еврокомиссией и другими партнерами. Кроме того, напомнил Расмуссен, Дания и ее союзники по НАТО уже направили военных в Гренландию с целью повышения безопасности в Арктике.

Ранее стало известно, что ЕС готовит ответ на введение Трампом пошлин из-за Гренландии.

