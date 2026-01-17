Реклама

Россия
23:08, 17 января 2026Россия

Спецпредставитель Путина заявил о коллапсе трансатлантического союза

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Новые пошлины президента США Дональда Трампа в отношении европейских стран из-за ситуации в Гренландии — это коллапс трансатлантического союза. С таким мнением в соцсети X выступил спецпредставитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

«Коллапс трансатлантического союза. Наконец-то будет нечто важное для обсуждения в Давосе», — написал чиновник, комментируя угрозу американского лидера о введении пошлин.

По словам Трампа, с 1 февраля 2026 года с некоторых европейских стран будут взиматься пошлины в размере 10 процентов из-за ситуации вокруг Гренландии.

