Спецпредставитель Путина заявил о коллапсе трансатлантического союза

Дмитриев назвал новые пошлины Трампа коллапсом трансатлантического союза

Новые пошлины президента США Дональда Трампа в отношении европейских стран из-за ситуации в Гренландии — это коллапс трансатлантического союза. С таким мнением в соцсети X выступил спецпредставитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

«Коллапс трансатлантического союза. Наконец-то будет нечто важное для обсуждения в Давосе», — написал чиновник, комментируя угрозу американского лидера о введении пошлин.

По словам Трампа, с 1 февраля 2026 года с некоторых европейских стран будут взиматься пошлины в размере 10 процентов из-за ситуации вокруг Гренландии.