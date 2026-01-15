Реклама

08:26, 15 января 2026

Франция присоединится к проведению совместных европейских учений в Гренландии

Виктория Кондратьева
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Франция присоединится к другим европейским странам для проведения совместных учений в Гренландии на этой неделе на фоне угроз президента США Дональда Трампа по присоединению острова. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X.

«По просьбе Дании я принял решение, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, под названием операция "Арктическая выносливость". Первые французские воинские части уже в пути. Остальные последуют за ними», — написал он.

В число других стран, направляющих военнослужащих на остров, входят Германия, Швеция и Норвегия. Уточняется, что правительство Гренландии и Министерство обороны Дании объявили об усилении военного присутствия на территории страны и вокруг нее начиная со среды в связи с «напряженностью в сфере безопасности».

Ранее Трамп отказался прямо ответить на вопрос журналиста о силовом захвате Гренландии. Глава Белого дома указал, что о готовности к подобным действиям заявил репортер, а не он, однако никто не знает, что именно он собирается делать.

