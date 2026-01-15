Трамп отказался прямо ответить на вопрос о силовом захвате Гренландии

Трамп о силовом захвате Гренландии: Вы не знаете, что я собираюсь делать

Президент США Дональд Трамп отказался прямо ответить на вопрос журналиста о силовом захвате Гренландии. Его слова приводит РИА Новости.

Политик указал, что о готовности к подобным действиям заявил репортер, а не он.

«Вы говорите мне, что именно я собираюсь сделать, но вы не знаете, что именно я собираюсь делать», — подчеркнул Трамп.

В своих последних постах Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором говорится о возросшей военной активности России и КНР в Арктическом регионе и вокруг Гренландии в частности. В связи с этим он призвал страну «немедленно убираться» с острова, поскольку ее «две собачьи упряжки» не справятся с его обороной. По его словам, это подвластно только США. «НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же!» — обратился он к альянсу.

