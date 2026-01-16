Европа отправит «полчища» военных в Гренландию для защиты от Трампа. Но пока удалось набрать около 30 человек

Первое подразделение спецназа из Европы высадилось в Гренландии

Страны Европы начали отправлять в Гренландию своих военнослужащих. Первое подразделение спецназа и разведки высадилось на острове после безрезультатной встречи представителей Дании и США в Вашингтоне.

На борту датского военного самолета Hercules находились солдаты из Дании и Франции. Также в Гренландию направляются бойцы из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.

Однако выяснилось, что размещаемый на территории острова контингент представляет собой слабую военную силу. В частности, Британия «в рамках усиления военного присутствия Дании в Арктике и на Крайнем Севере» отправила всего одного офицера, Норвегия — ограничилась двумя военными.

Германия, которая возглавит миссию по защите острова, выделит 13 бойцов. Больше всего — 15 человек — отправит Франция. При этом, уточнил глава Пятой Республики Эммануэль Макрон, вскоре число французских военных в Гренландии увеличится.

Впрочем, перед объединенным европейским контингентом и не ставится задача прямого военного противостояния с американской армией. Агентство Bloomberg выяснило, что речь идет о «разведывательной миссии», военным предстоит «изучить рамочные условия для возможного военного содействия Дании в обеспечении безопасности в регионе, в частности, в наблюдении за морским пространством».

США и Дания не смогли договориться о будущем Гренландии

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, якобы имеющих военные амбиции в отношении острова. «Двумя собачьими упряжками этого не сделать! Только США могут!» — заявил он.

После этого в Вашингтон срочно вылетела делегация Дании для переговоров. По итогам встречи министр иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен заявил, что состоялся «откровенный и конструктивный диалог». Однако, добавил он, датская сторона не смогла убедить представителей США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, нарушение Соединенными Штатами территориальной целостности Дании и права населения острова на самоопределение было бы совершенно неприемлемо.

Столица Гренландии Нуук Фото: Marko Djurica / Reuters

Комментируя фактический провал переговоров, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что страны Европейского союза готовы защитить Гренландию. «Гренландия — это европейская территория, которая находится под защитой НАТО. НАТО, союзники по НАТО, европейские страны абсолютно способны защитить свою территорию от любой угрозы, откуда бы она ни исходила», — сказал дипломат.

С похожим заявлением выступила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС в сфере безопасности.

В России высмеяли «европейские полчища» для борьбы с Трампом

Российский военный блогер Борис Рожин высмеял планы НАТО по защите Гренландии от притязаний Трампа. Он подсчитал, что группировка альянса на острове выросла примерно на 30 человек. «Дрожи, рыжая империалистическая собака!», — написал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также оценила масштаб отправляемого контингента. «Мы видим и со стороны ЕС какие-то хаотичные меры выстраивания каких-то там полчищ, полков якобы в защиту Гренландии, но это из разряда "без меня меня женили"», — усмехнулась дипломат. Захарова пояснила, что ситуация с островом объясняется тем, что западный мир уже на протяжении длительного времени находится в кризисе.

Политический обозреватель Джузеппе Саламоне поиронизировал над ситуацией. Он пошутил, что отправка десятков европейских солдат на остров «вызывает страх» как в Вашингтоне, так и в Москве, и посоветовал России и США «быть осторожнее» с Европой. «Кстати, это те самые люди, которые заявляли, что смогут нанести поражение России. Кучка шутов», — резюмировал он.