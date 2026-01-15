Реклама

15 января 2026

Страна ЕС пообещала защитить Гренландию от любых угроз

Глава МИД Франции Барро: Страны ЕС готовы защитить Гренландию от любых угроз
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) готовы защитить Гренландию от любых угроз. С таким заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

«Гренландия — это европейская территория, которая находится под защитой НАТО. НАТО, союзники по НАТО, европейские страны абсолютно способны защитить свою территорию от любой угрозы, откуда бы она ни исходила», — сказал дипломат.

Ранее с похожим заявлением выступила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС в сфере безопаности.

До этого глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что переговоры представителей Дании и США выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. Он подчеркнул, что в ходе прошедшей встречи в Белом доме, посвященной судьбе острова, состоялся «откровенный и конструктивный» разговор, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

