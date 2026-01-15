Фон дер Ляйен гарантировала Гренландии безопасность

Фон дер Ляйен заявила, что Гренландия может рассчитывать на ЕС

Гренландия может рассчитывать на поддержку Европейского союза (ЕС) в сфере безопаности. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Что касается Гренландии, то ясно одно: Гренландия может рассчитывать на нас — политически, экономически и финансово, а также в вопросах безопасности», — сказала политик.

При этом фон дер Ляйен указала, что вопросы арктической безопасности традиционно находятся в сфере ответственности НАТО. Однако она отдельно подчеркнула, что Арктика в то же время является ключевым направлением и для Евросоюза.

Ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что переговоры представителей Дании и США выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. Он подчеркнул, что в ходе прошедшей встречи в Белом доме, посвященной судьбе острова, состоялся «откровенный и конструктивный» разговор, однако стороны не смогли прийти к соглашению.