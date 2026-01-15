Великобритания отправила одного военного для защиты Гренландии

Independent: Британия направила одного военного в Гренландию для защиты острова

Великобритания направила одного военного для защиты Гренландии на фоне заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости присоединить остров к США. Об этом сообщает The Independent.

«Великобритания направила военного офицера в Гренландию в рамках усиления военного присутствия Дании в Арктике и на Крайнем Севере. Это решение было принято после неоднократных призывов Трампа взять под контроль эту территорию», — отмечается в материале.

Представители британских властей сообщили, что один военный был направлен в разведгруппу в преддверии запланированных учений Arctic Endurance по просьбе Дании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна присоединится к другим европейским государствам для проведения совместных учений в Гренландии на этой неделе.