В России высмеяли планы НАТО защитить Гренландию от Трампа

Военблогер Рожин высмеял отправку нескольких десятков солдат НАТО в Гренландию

Российский военный блогер Борис Рожин высмеял планы НАТО по защите Гренландии от притязаний президента США Дональда Трампа. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Блогер напомнил об усилении группировки альянса в Гренландии — в частности, Франция, Германия, Норвегия и Нидерланды направят на остров суммарно 31 солдата.

«Также появились сообщения, что Дания якобы хочет забрать у Украины переданные F-16 для защиты Гренландии. Дрожи, рыжая империалистическая собака!», — написал он.

Ранее о готовности отправить войска в Гренландию заявила Эстония. Глава МИД республики Магнус Цахкна не стал уточнять размер возможного контингента.

