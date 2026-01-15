Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

Эстония готова отправить войска в Гренландию для участия в военных учениях. Об этом заявил глава МИД республики Магнус Цахкна в соцсети X.
«Эстония вносит свой вклад в планирование совместных европейских военных учений в Гренландии и готова принять участие в них, если поступит соответствующая просьба», — написал дипломат.
Размер возможного контингента дипломат уточнять не стал.
Ранее Цахкна вместе с главой МИД Латвии Браже поддержали идею верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выпить.