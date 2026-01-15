Реклама

Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония готова отправить войска в Гренландию для участия в военных учениях. Об этом заявил глава МИД республики Магнус Цахкна в соцсети X.

«Эстония вносит свой вклад в планирование совместных европейских военных учений в Гренландии и готова принять участие в них, если поступит соответствующая просьба», — написал дипломат.

Размер возможного контингента дипломат уточнять не стал.

Ранее Цахкна вместе с главой МИД Латвии Браже поддержали идею верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выпить.

