Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

Эстония готова отправить войска в Гренландию для участия в военных учениях. Об этом заявил глава МИД республики Магнус Цахкна в соцсети X.

«Эстония вносит свой вклад в планирование совместных европейских военных учений в Гренландии и готова принять участие в них, если поступит соответствующая просьба», — написал дипломат.

Размер возможного контингента дипломат уточнять не стал.

