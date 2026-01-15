Реклама

Германия возглавит борьбу против США в Гренландии

Bloomberg: Германия возглавит группу стран, направляющих военных в Гренландию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Германия возглавит группу европейских стран, которые направят своих военнослужащих в Гренландию в рамках миссии по защите острова. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Решение о направлении подкреплений на арктическую территорию уже на этой неделе подчеркивает срочность, с которой европейские страны стремятся отреагировать на угрозы США в отношении Гренландии», — говорится в материале.

По данным издания, первая группа немецких военных прибудет на остров в рамках «разведывательной миссии» уже сегодня, 15 января. В министерстве обороны Германии сообщили, что их задачей будет «изучение рамочных условий для возможного военного содействия Дании в обеспечении безопасности в регионе, в частности, в обеспечении наблюдения за морским пространством».

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что датская сторона в ходе прошедших переговоров не смогла убедить представителей США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, нарушение Соединенными Штатами территориальной целостности Дании и права населения острова на самоопределение было бы совершенно неприемлемо.

