Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 14 января 2026Мир

К «двум собачьим упряжкам» в Гренландии на помощь приедут два норвежских военных

VG: Норвегия отправила двух военных в Гренландию на фоне заявлений Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Philip Dulian / Globallookpress.com

К «двум собачьим упряжкам» в Гренландии, над которыми иронизировал президент США Дональд Трамп, на помощь приедут два норвежских военных. Об этом сообщает издание VG со ссылкой на Минобороны Норвегии.

В ведомстве отметили, что в НАТО ведется диалог об укреплении безопасности в Арктике, в том числе в районах Гренландии и вокруг нее.

«Пока никаких выводов не сделано, но мы проводим оценки в диалоге с союзниками. В этом контексте Норвегия решила направить в Гренландию двух военнослужащих с целью дальнейшего развития сотрудничества между союзниками, – заявил министр обороны Торе Сандвик.

В своих последних постах Трамп отреагировал на доклад датской разведки за 2025 год, в котором говорится о возросшей военной активности России и КНР в Арктическом регионе и вокруг Гренландии в частности. В связи с этим он призвал страну «немедленно убираться» с острова, поскольку ее «две собачьи упряжки» не справятся с его обороной. По его словам, это подвластно только США. «НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же!» — обратился он к альянсу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал масштабные изменения мобилизации

    Зумеры придумали новое слово, которое быстро стало популярным. Что оно значит

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что ждет Россию в 2026 году

    Трамп получил информацию о прекращении убийств в Иране

    Над российским регионом прогремело несколько взрывов

    Стало известно о разногласиях в ЕС о роли переговорщика по Украине

    Россиянин поставил на «Манчестер Сити» и выиграл 600 тысяч рублей

    К «двум собачьим упряжкам» в Гренландии на помощь приедут два норвежских военных

    Дмитриев запустил голосование об отставке премьера Британии

    Стало известно о подготовке Британией спецназовцев для захвата танкеров «теневого флота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok