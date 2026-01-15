Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

Захарова высмеяла хаотичные попытки ЕС защитить Гренландию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла попытки стран Европейского союза (ЕС) защитить Гренландию на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа присоединить остров к США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим и со стороны ЕС какие-то хаотичные меры выстраивания каких-то там полчищ, полков якобы в защиту Гренландии, но это из разряда "без меня меня женили"», — усмехнулась дипломат.

Захарова пояснила, что ситуация с островом объясняется тем, что западный мир уже на протяжении длительного времени находится в кризисе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна присоединится к другим европейским государствам для проведения совместных учений в Гренландии на этой неделе.

Также Великобритания направила одного военного для защиты острова.

