Мир
18:38, 15 января 2026Мир

Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

Захарова высмеяла хаотичные попытки ЕС защитить Гренландию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла попытки стран Европейского союза (ЕС) защитить Гренландию на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа присоединить остров к США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим и со стороны ЕС какие-то хаотичные меры выстраивания каких-то там полчищ, полков якобы в защиту Гренландии, но это из разряда "без меня меня женили"», — усмехнулась дипломат.

Захарова пояснила, что ситуация с островом объясняется тем, что западный мир уже на протяжении длительного времени находится в кризисе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна присоединится к другим европейским государствам для проведения совместных учений в Гренландии на этой неделе.

Также Великобритания направила одного военного для защиты острова.

