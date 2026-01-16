Реклама

23:56, 16 января 2026

Столтенберг допустил выход США из НАТО

Столтенберг допустил, что США могут покинуть НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что США могут покинуть альянс. Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiegel.

«Ничто не является незыблемым, все может измениться», — подчеркнул он. По его словам, НАТО должна принять меры для сохранения альянса независимо от того, останутся ли США активным союзником или нет.

Столтенберг также предостерег от недооценки планов американской стороны по Гренландии. Он считает, что к заявление президента США Дональда Трампа стоит отнестись всерьез.

Ранее Столтенберг написал в своей новой книге, что в 2018 году Дональд Трамп рассматривал возможность выхода США из Североатлантического альянса, что чуть не разрушило военный блок. Он также написал, что Трамп согласился оставить Исландию в НАТО, чтобы у альянса была возможность отслеживать российские подлодки.

