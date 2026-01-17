Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 17 января 2026Мир

Фон дер Ляйен рассказала о возможных последствиях введения США пошлин из-за Гренландии

Фон дер Ляйен: Введение США пошлин угрожает трансатлантическим отношениям
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении стран — членов Евросоюза из-за Гренландии, могут негативно сказаться на трансатлантических отношениях. На это указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Введение пошлин подорвало бы трансатлантические отношения и создало бы риск опасной нисходящей спирали», — написала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Европа, несмотря ни на что, останется единой и скоординированной, и будет привержена защите своего суверенитета.

17 января Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против некоторых стран Европейского союза из-за ситуации вокруг Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    На Украине женщину оштрафовали за видео дочери под музыку на русском

    Во Франции раскритиковали датского генерала за слова об угрозе Гренландии от России

    Послы стран ЕС проведут экстренное заседание после объявления Трампа о пошлинах

    Заявление Трампа о пошлинах вызвало удивление в Дании

    Захарова сравнила западные страны с бешеным ежиком

    Экс-советник Трампа назвал последствия вторжения в Гренландию

    В США отвергли идею о необходимости владения Гренландией для укрепления нацбезопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok