23:34, 17 января 2026Мир

Послы стран ЕС проведут экстренное заседание после объявления Трампа о пошлинах

Послы стран ЕС 18 января проведут экстренное заседание из-за заявления Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

18 января состоится экстренное заседание послов стран Евросоюза (ЕС). Решение его провести было принято после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в отношении некоторых европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщает Reuters.

«Послов ЕС созвали на экстренное совещание в Брюсселе в воскресенье на тему Гренландии и новых угроз Трампа пошлинами», — говорится в сообщении.

Обычно в ходе таких встреч дипломаты готовят практические меры, которые обсуждаются в дальнейшем на министерских заседаниях Совета ЕС.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что ЕС готовит ответ на введение Трампом пошлин из-за Гренландии.

