Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

BZ: Франция получила возможность покинуть НАТО из-за обострения отношений

На фоне обострения отношений внутри западной коалиции Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. По данным Berliner Zeitung (BZ), впервые в парламент страны внесли законопроект, призывающий к выходу из альянса.

То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью Berliner Zeitung

По словам автора инициативы, вице-председателя Национального собрания Франции Клеманс Гетте, необходимость подобных действий обусловлена сознательным решением США официально вернуться к неприкрытой имперской политике.

По данным BZ, «разрыв с "западным лагерем" и его "высокомерными взглядами" в пользу независимой позиции усилит влияние Франции».

Во Франции объяснили желание покинуть НАТО

О том, что Гете предложила выйти из Североатлантического альянса, стало известно 9 января. Она сообщила, что внесет на голосование в нижней палате парламента соответствующую резолюцию.

Как никогда остро стоит вопрос об участии Франции в деятельности НАТО — военном альянсе, возглавляемом Соединенными Штатами и служащем им. Я вношу на рассмотрение предложение о принятии резолюции, призывающей к выходу Франции из Северо-Атлантического альянса, начиная с объединенного командования Клеманс Гетте Вице-председатель Национального собрания Франции

По словам депутата, это решение она приняла из-за последних геополитических инициатив США. В частности, она напомнила об инциденте с похищением американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также Гете смутили военная помощь, оказываемая США «геноциду в Палестине», и то, что американский лидер Дональд Трамп «угрожает Гренландии вооруженной аннексией».

Кроме того, в сентябре 2025 года лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Парижу следует выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.

Так он отреагировал на сообщения о том, что три МиГ-31 якобы проникли в воздушное пространство Эстонии и пролетели там восемь километров. Как писало издание Politico, спустя 12 минут после этого в небо поднялись итальянские истребители F-35. Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Арт впоследствии обвинила Москву в том, что российские самолеты якобы вторглись в небо над Эстонией.

Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония Флориан Филиппо Лидер французской партии «Патриоты»

Во Франции предрекли конец НАТО

Бывший президент Франции и действующий депутат национального собрания Франсуа Олланд заявил, что если США вторгнутся в Гренландию и начнут там силовую операцию, то НАТО придет конец. Он уточнил, что сомневается в том, что это произойдет, однако добавил, что от Трампа можно ждать чего угодно.

Если Соединенные Штаты начнут силовую операцию на территории Гренландии, то они будут делать это против европейских солдат. Это стало бы концом Североатлантического альянса Франсуа Олланд Бывший президент Франции и действующий депутат национального собрания

Страны Европы начали отправлять в Гренландию своих военнослужащих. Первое подразделение спецназа и разведки высадилось на острове после безрезультативной встречи представителей Дании и Соединенных Штатов в Вашингтоне. На борту датского военного самолета Hercules находились солдаты из Дании и Франции. Также в Гренландию направляются военнослужащие из ФРГ, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.

При этом размещаемый на территории острова контингент представляет собой слабую военную силу. Так, Британия «в рамках усиления военного присутствия Дании в Арктике и на Крайнем Севере» отправила всего одного офицера, Норвегия — ограничилась двумя военными.