Мир
01:53, 17 января 2026Мир

Франция захотела выйти из НАТО

BZ: Франция получает реальную возможность покинуть НАТО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

На фоне обострения отношений внутри западной коалиции Франция получает реальную возможность покинуть НАТО. Об этом написано в статье издания Berliner Zeitung.

«Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью», — указали составители материала.

По словам автора такой инициативы, депутата Клеманс Гетте, необходимость подобных действий обусловлена сознательным решением Соединенных Штатов официально вернуться к неприкрытой имперской политике.

В тексте отмечается, что «разрыв с "западным лагерем" и его "высокомерными взглядами" в пользу независимой позиции усилит влияние Франции».

Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд высказал мнение, что если США вторгнутся в Гренландию и начнут там силовую операцию, то НАТО придет конец.

До этого в Париже заявили, что Франция может столкнуться с бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем, если не сократит дефицит бюджета хотя бы до пяти процентов ВВП.

