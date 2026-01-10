Реклама

Экономика
16:47, 10 января 2026Экономика

Во Франции заявили о бюджетном удушье

Глава ЦБ Вильруа де Гало: Франции грозит бюджетное и межпоколенческое удушье
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Франция может столкнуться с бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем, если не сократит дефицит бюджета хотя бы до пяти процентов ВВП. Об этом заявил глава Центрального банка (ЦБ) страны Франсуа Вильруа де Гало в эфире радиостанции France Inter, передает РИА Новости.

По словам главы французского ЦБ, сейчас государство вынуждено выбирать между поддержкой пожилых граждан и молодежи, а обеспечение пенсионной системы в стране фактически лежит на плечах молодого поколения. «Так продолжаться не может», — добавил он.

Французский парламент вернулся к рассмотрению проекта бюджета на 2026 год в четверг, 8 января. Депутаты смогут с ним ознакомиться через три дня.

Ранее вице-председатель Национального собрания Франции Клеманс Гете предложила выйти из НАТО. На своей странице в социальной сети она пообещала внести соответствующую резолюцию на голосование в нижней палате парламента.

