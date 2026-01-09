Реклама

17:09, 9 января 2026

Во Франции предложили выйти из НАТО

Вице-председатель Национального собрания Франции Гете предложила выйти из НАТО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Вице-председатель Национального собрания Франции Клеманс Гете предложила выйти из НАТО. На своей странице в социальной сети X она заявила, что внесет на голосование в нижней палате парламента соответствующую резолюцию.

«Как никогда остро стоит вопрос об участии Франции в деятельности НАТО — военном альянсе, возглавляемом Соединенными Штатами и служащем им. Я вношу на рассмотрение предложение о принятии резолюции, призывающей к выходу Франции из Северо-Атлантического альянса, начиная с объединенного командования», — написала Гете.

Она дала понять, что к этому ее подвигли последние геополитические инициативы Вашингтона. В частности, она напомнила об инциденте с похищением американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также ее смутили военная помощь, оказываемая США «геноциду в Палестине», и то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «угрожает Гренландии вооруженной аннексией».

Ранее глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение президента страны Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Политик назвал эту инициативу «чистым безумием», способным привести Париж к прямому конфликту с Москвой.

