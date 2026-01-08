Во Франции раскритиковали решение Макрона об отправке войск на Украину

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Своим мнением он поделился в соцсети X.
«Это чистое безумие, которое приведет нас к прямому конфликту с Россией, это полная катастрофа», — подчеркнул политик.
Он отметил, что Париж задействовал меньше войск во время операции «Бархан». Филиппо призвал объявить Макрону импичмент.
Ранее стало известно, что Франция и Британия готовят отправку до 15 тысяч военных на Украину. Сообщалось, что военные будут заниматься на Украине обслуживанием техники, обучением Вооруженных сил Украины и строительством оборонной инфраструктуры.