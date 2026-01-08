Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 8 января 2026Мир

Во Франции раскритиковали решение Макрона об отправке войск на Украину

Филиппо раскритиковал Макрона за решение об отправке войск на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Своим мнением он поделился в соцсети X.

«Это чистое безумие, которое приведет нас к прямому конфликту с Россией, это полная катастрофа», — подчеркнул политик.

Он отметил, что Париж задействовал меньше войск во время операции «Бархан». Филиппо призвал объявить Макрону импичмент.

Ранее стало известно, что Франция и Британия готовят отправку до 15 тысяч военных на Украину. Сообщалось, что военные будут заниматься на Украине обслуживанием техники, обучением Вооруженных сил Украины и строительством оборонной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    На Украине раскрыли вымогательство у сотрудников военкомата

    В пиццериях рядом с Пентагоном вновь заметили повышенный уровень заказов

    Коттеджный поселок в Новой Москве снова остался без света

    В российском регионе мужчина избил ребенка за случайное попадание снежком

    Во Франции раскритиковали решение Макрона об отправке войск на Украину

    Стало известно о возможной поездке Зеленского на встречу к Трампу на следующей неделе

    В Швейцарии ответили на вопрос об участии в «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok